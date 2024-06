Le Sénégal lève le 4e eurobond subsaharien en 2024 pour 750 millions $

Une opération réussie sur le marché international de la dette



Le Sénégal a réussi à lever 750 millions de dollars sur le marché international de la dette. L’information, révélée par l’agence de presse Bloomberg, indique que l’eurobond a été émis en deux tranches : 500 millions de dollars et 250 millions de dollars, avec un taux d’intérêt de 7,75% et une maturité de 7 ans. Cette levée de fonds intervient alors que le nouveau président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, mettent en place leur programme économique et politique.



Regain de confiance des investisseurs



Pour les analystes, cette opération souligne un regain de confiance des investisseurs envers le Sénégal, particulièrement après les perturbations pré-électorales. Le pays a réussi à obtenir un taux d’intérêt inférieur à celui du Bénin (7,9%) et du Kenya (10,37%) sur leurs récents eurobonds. La meilleure performance reste néanmoins celle de la Côte d’Ivoire, qui a levé 2,6 milliards de dollars en janvier dernier, avec un taux d’intérêt de 6,61%.



Perspectives économiques prometteuses



Le Sénégal est sur le point de devenir l'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz d’Afrique subsaharienne, grâce à d’importantes découvertes réalisées au cours de la dernière décennie. Cette perspective devrait booster la croissance économique du pays, attendue à 8,3% cette année selon le FMI.



Réformes économiques et financières

Élu sur la promesse de réformes, le président Diomaye Faye a entrepris un projet d’assainissement des finances publiques, visant notamment à réduire la dette et son service. Les nouvelles autorités comptent capitaliser sur les ressources pétro-gazières pour mener à bien ces réformes, avec une promesse de renégocier les termes des contrats d’exploitation signés par son prédécesseur.



