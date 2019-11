Le Sénégal ne va pas lever des eurobonds en 2020 Le gouvernement n'envisage pas de lever des eurobonds en 2020, contrairement à des déclarations antérieures.



Le Ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Diallo a fait ce vendredi cette importante précision, lors du vote à l'assemblée nationale de la deuxième loi de Finances rectificative.

Pour financer son déficit budgétaire de 450 milliards de FCFA, le Gouvernement va privilégier le marché financier de l'UEMOA. Il y a une semaine, le Sénégal avait levé avec succès 55 milliards sur ce marché alors que les investisseurs lui proposaient plus de 197 milliards. Dakar entend poursuivre la même dynamique.

La dernière intervention du Sénégal sur les marchés financiers internationaux date de mars 2018.

