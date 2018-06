Le Sénégal, 'on dirait' l'Atlético !

C’est grâce notamment à un pressing impressionnant que les Sénégalais ont battu la Pologne (2-1), mardi à Moscou. On leur a demandé si l’Atlético de Diego Siemeone était leur exemple.



La sélection sénégalaise est composée à moitié de natifs de France, mais ne comptez pas sur elle pour jouer comme une équipe de Ligue 1. Pour leur entrée en lice à la Coupe du monde 2018, mardi, les Lions de la Teranga ont surpris la Pologne (2-1), en exerçant notamment un pressing qui a étouffé l’adversaire. Au-delà du schéma tactique en 4-4-2, l’idée de jeu d’Aliou Cissé ressemble à s’y méprendre à celui de l’Atlético de Diego Simeone. On a évoqué cette comparaison grossière avec les Sénéfs dans les coulisses du Spartak Stadium après la rencontre.



On leur a laissé le ballon par choix, on savait ce que l’on faisait



"On dirait", sourit Kalidou Koulibaly, le roc défensif de l’équipe, avant d’expliquer: "On connait nos forces, on sait de quoi on est capable. Il faut déjà être un bloc imperméable. Devant, on a des fusées pour aller marquer. Le plus important, c’est de ne pas prendre de but. On leur a laissé le ballon par choix, on savait ce que l’on faisait". Alfred N’Diaye, passé par le Betis et Villarreal, s’en amuse: "Le coach, faut l’appeler "Cholo" alors (rires). L’idée, c’est de défendre en bloc, de reculer et d’avancer ensemble". L’ancien Nancéien forme avec Idrissa Gueye un duo de récupérateurs à l’activité impressionnante et Cheikh Ndoye leur est venu en aide lors des 20 dernières minutes.