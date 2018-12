Le Sénégal, pays "leader de la démocratie en Afrique", selon l'ambassadeur des Etats Unis

Le Sénégal qui organise une élection présidentielle le 24 février prochain, est "reconnu comme un pays leader de la démocratie en Afrique", a salué jeudi à Dakar, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, Dr Tulinabo Mushingi.



"Le Sénégal est reconnu comme un pays leader de la démocratie en Afrique. La démocratie au Sénégal est le reflet d’acquis politiques de longue date et de valeurs socioculturelles qui lui sont propres", a-t-il notamment indiqué.



L’ambassadeur américain à Dakar s’exprimait lors du lancement de la campagne "Sama carte, sama Baat" (ma carte, ma voix) du programme "Sunu élection" (notre élection).



Cette campagne est une initiative de plusieurs organisations de la société civile sénégalaise appuyée par le gouvernement américain à travers l’USAID.



Elle est destinée à inciter les citoyens inscrits sur les listes électorales, à aller retirer leur carte auprès des commissions de distribution.



Selon Dr Mushingi, le gouvernement américain "(…) est heureux d’avoir contribué à cette stabilité démocratique à travers un soutien continu aux processus électoraux".



"En février, le Sénégal va organiser une élection présidentielle. Ce sera une occasion unique pour les citoyens, à travers le pays, de participer à la vie publique et d’exprimer leurs choix qui seront déterminants pour l’avenir du pays", a-t-il dit.



Le diplomate américain a estimé que "le peuple (sénégalais) doit être au centre de tout processus électoral et chaque citoyen doit être en mesure d’exprimer sa volonté par un vote libre basé sur le principe d’égalité : +un citoyen, une voix, un vote+".



Il a dit espèrer que "la campagne +Sama carte, sama Baat+ (ma carte, ma voix) + contribuera à renforcer le legs impressionnant du Sénégal en matière de démocratie et à renforcer les conditions d’une élection inclusive, transparente et apaisée".



