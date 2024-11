Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le Sénégal pleure son meilleur ministre des Finances : Mamadou Moustapha Bâ s’éteint à Paris Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 19:58 | | 0 commentaire(s)| C’est avec une profonde tristesse que le Sénégal et toute la communauté internationale, ont appris le décès de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances du Sénégal, survenu à Paris. Celui qui a marqué l’histoire économique du pays, par ses compétences, son intégrité et sa détermination, laisse derrière lui, un héritage précieux et des souvenirs empreints de respect et d’admiration.

Reconnu pour son intelligence, son sens aigu de la gestion et sa capacité à trouver des solutions innovantes, Mamadou Moustapha Bâ a été l'un des principaux artisans des réformes économiques, qui ont permis au Sénégal de connaître une croissance significative. Au-delà des chiffres, il a su placer l'humain au centre de ses décisions, œuvrant toujours dans l’intérêt de ses compatriotes et de son pays.



Son parcours est un modèle d’excellence et de dévouement, incarnant l’image d’un leader sans rancœur, prêt à aider le pouvoir, lorsque nécessaire, sans en attendre en retour. Partout, dans le pays, de Dakar aux régions les plus reculées, ses hommes, fidèles et dévoués, continuent de porter les valeurs qu’il leur a transmises.



En cette douloureuse circonstance, nous nous joignons à tous ceux qui le pleurent, pour présenter nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Que son âme repose en paix et qu’il soit accueilli au paradis pour l’œuvre qu’il a accomplie ici-bas.



Nous prions pour que le Tout-Puissant lui accorde Sa Miséricorde et que sa famille trouve le réconfort dans ce moment difficile. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs et son nom, dans les annales de l'histoire du Sénégal.





