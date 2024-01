Le Sénégal remboursera près de 13 milliards de FCFA de dettes islamiques le 26 janvier 2024.

C’est lors de la journée du 20 juin 2016 avec le début de la période de souscription que l’état du Sénégal, avait sollicité les investisseurs du marché financier de l’UEMOA pour un Sukuk d’un montant total de 150 milliards de FCFA. L’émetteur avait promis aux souscripteurs une marge de profit de 6%. Le SUKUK avait une durée de 10 ans allant de 2016 à 2026.



Le Fonds a utilisé le produit de l’émission pour l’achat de l’usufruit des Actifs Sukuk qui étaient mis en location au Sénégal, en contrepartie d’une marge de profit de 6% par an.



Selon la direction de la BRVM, le titre SUKUK Etat du Sénégal 6% 2016- 2026 cotera ex-marge de profits à partir du mercredi 24 janvier 2024. Ce qui signifie que les investisseurs qui désirent acquérir ce titre ont jusqu’au mardi 23 janvier 2024 pour le faire.

A la clôturé de la séance de cotation du mercredi 3 janvier 2024, le cours du titre SUKUK Etat du Sénégal 6% 2016- 2026 était à 10 750 FCFA, soit une augmentation de 750 FCFA par rapport à sa valeur nominale d’origine qui était de 10 000 FCFA. Ce titre n’a pas été cote le 4 janvier 2024.



Les Sukuks constituent le produit phare de l'industrie financière islamique. Leur développement est à l'origine de la croissance du marché de capitaux islamique. Ils offrent ainsi une véritable alternative compatible avec les valeurs musulmanes aux obligations classiques. Malheureusement, leur importance reste encore méconnue par les Etats et acteurs économiques de l’espace UEMOA.

L'Etat du Sénégal procédera le 26 janvier 2024 au paiement des profits semestriels et au remboursement partiel de son emprunt « SUKUK Etat du Sénégal 6% 2016- 2026 » pour un montant total de 12,459 milliards de FCFA, a informé la Direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

