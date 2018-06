Le Sénégal sera Champion du Monde au soir du 15 juillet 2018 (Prédiction)

Un éléphant psychique, un bébé ours polaire et un cochon Derbyshire font des prédictions sur les équipes de football s’affrontant en demi-finale et vainqueur du tournoi. Cet éléphant a prédit que le Sénégal sera Champion du Monde au soir du 15 juillet 2018.

Un éléphant psychique a eu de mauvaises nouvelles pour les fans de football allemands vendredi: Zella l’éléphant a prédit que ‘die Mannschaft’ serait éliminé de la Coupe du monde de football dans les premiers tours.

En choisissant une balle dans un panier avec sa malle, Zella a prédit deux matches nuls dans les premiers matches de l’Allemagne, suivis d’une défaite contre la Corée du Sud.

Mais le directeur du zoo de Stuttgart, Thomas Koelpin, a eu des paroles rassurantes, affirmant que ses prédictions pour le championnat d’Europe avaient beaucoup plus de succès dans les tours suivants.

Si c’est vrai, les fans de la Coupe du Monde peuvent s’attendre à un résultat choc, le Sénégal étant sacré champion le 15 juillet.

Le Sénégal le gagnant

« Ici, Zella a un autre conseil audacieux: elle pense que le Danemark se classera troisième de la Coupe du Monde, l’Uruguay sera le vice-vainqueur et le Sénégal, le vainqueur, c’est un outsider, elle ne regarde pas les favoris mais plutôt les paris «, a déclaré Koelpin à Reuters.





