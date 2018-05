Le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prix Littérature-Monde 2018

Un jeune écrivain sénégalais, Mohamed Mbougar Sarr, s'est vu décerner le prix Littérature-monde 2018 pour son ouvrage "Silence du choeur", publié chez Présence Africaine, à l'occasion du festival Etonnants Voyageurs qui se tient ce week-end à Saint-Malo (ouest de la France).



Dans ce livre, l’écrivain né en 1990 plante le décor dans un village sicilien où se retrouvent assignés à résidence 72 jeunes gens, migrants ou réfugiés, dont l’arrivée va bousculer la vie de la commune et susciter la multiplication des interactions entre habitants et nouveaux venus.



Le prix Littérature-monde étranger est attribué à l’écrivain islandais Einar Mar Gudmundsson pour « Les rois d’Islande », paru chez Zulma, qui conte la saga d’une famille islandaise.



Dotés de 3.000 euros, ces deux prix seront remis dimanche dans le cadre du festival.



Ces prix ont été créés en 2014, à l’initiative du festival et de l’Agence Française de Développement (AFD), une institution financière publique, créée en 1941 par le général de Gaulle et qui intervient dans le monde entier.



Parmi les autres prix remis à Saint-Malo, le prix des « gens de mer », doté de 3.000 euros, a distingué David Fauquemberg pour son roman « Bluff », publié aux éditions Stock, un roman de mer et d’aventure en Nouvelle-Zélande.



Présidé cette année par la navigatrice Isabelle Autissier, le jury du prix « Gens de Mer » est composé de personnalités du monde littéraire et maritime.



Le prix Compagnie des Pêches 2018, doté de 1.500 euros, va à Michel Moutot, journaliste à l’AFP, pour son roman « Séquoias », publié au Seuil, une histoire de baleiniers et de chercheurs d’or dans l’Amérique du XIXè siècle.



Enfin, le prix du Beau Livre/Thermes Marins 2018, doté de 1.500 euros, est attribué à Daphné Buiron et Stéphane Dugast pour leur ouvrage « L’Astrolabe, le passeur de l’Antactique » publié aux éditions EPA/Hachette Livre. Cet ouvrage illustré retrace l’histoire du célèbre brise-glace français qui a permis pendant près de 30 ans aux scientifiques de rallier la base scientifique de Dumont-d’Urville, en Terre Adélie.











Jeuneafrique.com