"Le Soleil": Yakham Mbaye et les syndicalistes enterrent la hache de guerre

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Août 2018 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Le calme est redevenu au quotidien national « Le Soleil ». Après des semaines de tensions, le Directeur général, Yakham Mbaye et les syndicalistes de la boîte ont décidé d’enterrer la hache de guerre pour se consacrer à l’essentiel.



En réalité, c’est la médiation des anciens cadres de la structure qui a porté ses fruits. D’après «L’As» qui donne l’information, les doyens Alioune Tall, Amadou Gaye, Momar Seyni Ndiaye, Doudou Sarr Niang et Mamadou Diouf, entre autres, qui ont fait briller l’astre national ces dernières années, ont réussi à désamorcer la bombe qui menaçait d’exploser avec les plaintes agitées de part et d’autre.



C’était hier au cours d’une ultime rencontre entre les syndicalistes, les médiateurs et le Directeur général. Les divergences ont été aplanies et le fil du dialogue a été renoué . Tout est bien qui finit bien.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook