« Le Soleil » sous tension : Seydi Gassama se prononce sur la situation du quotidien, le Synpics tient Yakham Mbaye pour responsable de tout…

Seydi Gassama a souligné que les 11 employés du quotidien national «le Soleil», qui ont été interpellés hier et placés en détention à la brigade de gendarmerie de Thionck, sont interrogés au moment où il rédige son texte.



Pourtant, selon Seydi Gassama, ils exerçaient leur droit à la liberté syndicale, un droit garanti par la constitution et des conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiées par l'Etat du Sénégal. Le défenseur des droits de l’homme exige leur libération immédiate et sans condition.



Restons au quotidien «Le Soleil» pour dire que la brutalité lors de l’interpellation des journalistes a choqué tous les hommes des médias. Le secrétaire général du Synpics, Bamba Kassé, a effectué une descente sur les lieux pour apporter son soutien aux confrères.



Dans un communiqué, le bureau exécutif national (Ben) du Synpics se dit prêt, en rapport avec les organisations internationales de défense de la Liberté de presse et ceux en charge de la liberté syndicale, à mener le combat. Selon le Synpics, le péché de ces travailleurs, c’est d’avoir usé d’un droit internationalement reconnu, le droit de grève.



Ceci, en protestant contre la gestion gabegique de Yakham Mbaye et du mépris qu'il a toujours nourri envers les travailleurs de l'Astre de Hann. Le Ben se désole de cette atmosphère qui a longtemps prévalu ainsi au quotidien national Le Soleil. Bamba Kassé tient Yakham Mbaye pour responsable de tout ce qui se passera dans cette maison de presse.



D'autant plus que, dit-il, depuis huit mois, les délégués ont alerté les autorités sur les agissements de M. Mbaye sans qu'une oreille attentive ne leur soit prêtée. Le Synpics interpelle le président de la République, pour que cette situation au quotidien national «Le Soleil» soit réglée au plus vite, afin que les travailleurs retrouvent leur maison et la quiétude au travail. L’As