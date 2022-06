Le TER et les postes de péage attaqués au cocktail Molotov : Le téléphone de Mor Guèye a "parlé", (acte 2) Quarante-cinq jours après ces échanges, soit le 24 mai, Kilumati aurait demandé à Mor Guèye, via un message, de passer à l'action et d’exprimer ses besoins «en cas d’invalidation de la liste de Yewwi Askan Wi», rapporte "Les Echos".

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juin 2022 à 14:34

Dans sa réponse, ce dernier informe son interlocuteur qu’il était déjà très en avance dans la mise en place de son dispositif. Qu’il avait déjà acquis des couteaux, des matraques, des herses, de l’essence… Et qu’il avait déjà identifié les cibles à attaquer et assuré la coordination pour des actions à Ziguinchor et à Bignona.



D’après les enquêteurs, le téléphone de Mor Guèye révèle aussi qu’une première attaque était programmée dans la nuit du 4 juin. L’heure de l’intervention était fixée, selon la police qui a fouillé l’appareil, par Max Kilumati.



Son interlocuteur lui aurait demandé de mettre à sa disposition une voiture, « pour faciliter leur déplacement », en lui soufflant que la stratégie, c’était de changer d’habits après chaque attaque et de commencer par incendier au cocktail Molotov les postes de péage. L’idée étant d’attirer les forces de sécurité dans ces lieux, pour ensuite s’en prendre au TER avec toujours, des cocktails Molotov.

