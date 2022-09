Le Théâtre endeuillé : La comédienne Absa Dieng nous a quittés

Elle était animatrice également à la Sentv et était appréciée dans ses différents rôles qu’elle jouait pour certaines séries sénégalaises. La comédienne repose au cimetière musulman de Yoff. D’après les témoignages, elle était une personne «respectueuse et joviale».



Le Groupe Leral se joint à Emedia et présente ses condoléances à sa famille biologique et à sa famille naturelle qui est le monde des médias et de la scène.