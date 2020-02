Le bail liant Sokhna Thiam et la société civile immobilière Vision 7 résilié

Le Tribunal du Commerce a ordonné la résiliation du bail liant Sokhna Thiam et la société civile immobilière Vision 7. Il ordonne l’expulsion de la société Civile Immobilière VISION 7, du local loué, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.



Ladite juridiction décide que la demande en paiement est sans objet. Ainsi, le Tribunal déboute Sokhna THIAM de sa demande de paiement de dommages et intérêts et condamne la société VISION 7 aux dépens.