Le boxeur Floyd Mayweather sportif le mieux payé de la décennie devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Le boxeur de 42 ans, champion du monde dans cinq catégories de poids différentes au fil de sa carrière, est l'athlète ayant engrangé le plus de revenus dans le monde durant la décennie, de ce fait il confirme son surnom de « Money ».



Entre 2010 et 2019, le natif du Michigan a empoché la bagatelle de 915 millions de dollars (environ 820 M€), dont 500 M$ pour ses seuls combats contre Manny Pacquiao (en 2015) et Connor McGregor (en 2017), deux des cinquante victoires qu'il a glanées dans sa carrière stoppée en 2017 sans aucune défaite. Fin novembre, « Money » a annoncé sortir de sa retraite en 2020 pour préparer un événement « spectaculaire » .



Il devance ainsi Christiano Ronaldo et Lionnel Messi classés respectivement deuxième et troisième de ce classement.

le Premier a gagné 800 M$) et le second (750 M$). L'attaquant portugais de la Juventus est la personnalité la plus suivie de la planète sur Instagram (194 millions d'abonnés) et Facebook (122 millions d'abonnés). Le génie argentin du Barça n'a pas la même aura marketing mais il est aussi très courtisé par les marques et gagne surtout un salaire record pour un sportif que Forbes évalue à 92 M$ brut par an.