Le bras-de-fer continue avec un 7e plan d’action : Le Sytjust décrète encore 72h de grève Le Syndicat des travailleurs de la justice a encore décidé de décréter 72 heures de grève courant mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2024.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2024 à 16:45

Le quotidien "Bes Bi" indique que ces derniers qui pointent encore du doigt la tutelle, continuent de déplorer le blocage du passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le non reclassement du personnel dans le nouveau corps des assistants des greffes et parquets.



Le Sytjust qui entend faire cesser le préjudice que les travailleurs de la justice subissent depuis 5 ans, cite plusieurs exemples de fonctionnaires de la hiérarchie B1, qui sont passés à la Hiérarchie A3, sans la moindre formation préalable.



Selon eux, « des juristes non fonctionnaires ont été récemment reversés dans les nouveaux corps de juristes conseillers des hiérarchies A1, A2 et A3 grâce à des dispositions transitoires du décret n° 2023-678 du 23 mars 2023 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des affaires juridiques. Ils sont ainsi devenus fonctionnaires sans passer au préalable par un concours ni subir une formation », informe le journal.



