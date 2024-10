Le café au lait : un mélange qui peut chambouler le système digestif

Pour la naturopathe Virginie Fleur, le "café au lait est une bombe pour la digestion". Elle nous explique que "le mélange des deux est explosif, car les tanins du café font coaguler la caséine du lait et le rend alors très difficile à digérer". Le tanin est une substance végétale issue de la famille des polyphénols et c’est un antioxydant. "Les tanins et la caséine du lait vont former des caillots, ce qui provoque des ballonnements".



Toutefois, la naturopathe précise que ces effets ne concernent pas tout le monde. En effet, chez certaines personnes, boire du café au lait ne provoquera aucun désagrément. Chez d’autres, le café noisette ou un latte peut s’accompagner d’un inconfort digestif, des ballonnements, des nausées, voire un transit accéléré. La raison ? Le lait contient des protéines à effet rassasiant, mais il contient aussi du lactose. Il est censé être absorbé par l’intestin grêle par une enzyme bien spécifique, à savoir la lactase. Mais, avec l’âge, cette enzyme a tendance à diminuer. Avec l’arrêt du lait, elle disparaît complètement et il devient plus compliqué de la digérer.



Par ailleurs, le lait augmente l’acidité du café. Consommé le matin, à jeun, il "peut faire grimper le niveau d’acidité dans l’estomac" et provoquer des brulures d’estomac ou des remontées acides, notamment chez les personnes souffrant de RGO (reflux gastrique œsophagien). La combinaison des deux aliments "a aussi pour effet d’accentuer le côté laxatif du café". Il fait également flamber la glycémie, d’autant plus que lorsque l’on boit un café au lait, on a tendance à ajouter du sucre dans cette boisson, la rendant donc particulièrement calorique.



Que dit la science ?

Les scientifiques ne sont pas tous d’accord sur les effets de la combinaison lait/café. Une récente étude menée par les chercheurs de l’université de Copenhague a démontré que le café au lait aurait même des propriétés anti-inflammatoires. D’après les chercheurs, la consommation d’éléments riches en polyphénols tels que le café associé aux acides aminées du lait renforce les anti-oxydants et réduit les inflammations que l’on peut ressentir dans le corps.



Que faire si on veut continuer à boire du café au lait ?



Pour celles et ceux qui ne supportent pas de boire le café noir et pour qui le lait est indispensable, il est toujours possible de troquer son lait de vache pour du "lait" végétal. Toutefois, il faut bien choisir. "Les laits d’amandes ou de riz sont à éviter, car ils sont très sucrés et font flamber la glycémie", précise Virginie Fleur. Autre possibilité : opter pour de la chicorée à la place du café.



Sabine BOUCHOUL pour TF1 INFO