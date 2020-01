Le café, une coloration naturelle pour les cheveux

Vous avez les cheveux jaunis, ternes ou même blancs, voici un astuce pour foncer vos cheveux et leur donner de beaux reflets avec le café. En plus de colorer vos cheveux, le café va protéger aussi la kératine des cheveux et en stimulant leur pousse et lutter contre leur chute.



C’est assez simple:



Préparez un café très fort, lorsqu’il est froid, vous pouvez soit le verser directement sur les cheveux propres et laisser agir 1h en les enveloppant, soit vous le mélanger avec un après-shampooing doux puis laissez agir 1h sur la chevelure.

Rincez et utilisez du vinaigre de cidre dilué à l’eau tiède pour fixer la couleur sur vos cheveux.



Faites-le une fois par semaine.



Mam Dieng