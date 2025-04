Le calvaire des géomètres experts du Sénégal

Les géomètres experts attirent l’attention des autorités sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Lors de leur rencontre (72 heures), ils ont pointé du doigt les maux qui gangrènent la pratique de la fonction de géomètre. Le président dudit ordre, Mamadou Lamine Fall dénonce la pratique illégale par des intrus qui plombe la survie des cabinets et des sociétés de géomètre expert. « Il est honnête de reconnaître la responsabilité de certains membres de l’ordre, tout comme celle de l’administration et des mairies», fustige M. Fall. Il regrette également le retard du Sénégal dans l’élargissement de la délégation de service public par rapport aux autres pays africains.



A l’en croire, le ministère avait instruit la Direction générale des impôts et domaine (DGID) d’initier un projet dans ce sens, mais il est toujours inachevé. A cet effet, dira-t-il, l’Etat devra aider à non seulement élargir la délégation de service public, mais aussi, aider à éradiquer ou minimiser l’agression de la pratique du métier. Pour l'expert, il est nécessaire pour un développement de la profession de privilégier les cabinets et sociétés de géomètres experts nationaux pour l’exécution des marchés de l’État. Le président de l’ordre des géomètres plaide surtout la révision du dispositif législatif et réglementaire pour une bonne répartition spatiale des cabinets de géomètres experts et un égal accès des populations aux services délégués. Il reste convaincu que cette révision permettra d’anticiper sur la prochaine directive de l’union économique et monétaire ouest africaine sur la libre circulation et le libre établissement.



L'As