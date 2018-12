Le caviar, c'est juste des oeufs de poisson

Ce qu’on appelle caviar, ce sont des œufs de poissons, attention, pas n’importe quel poisson : l’esturgeon. Ce grand poisson a été tellement pêché pour ses précieux œufs, qu’il n’existe aujourd’hui quasiment plus à l’état sauvage. Sa pêche est d’ailleurs complètement interdite depuis 1998.



Après l’URSS et l’Iran qui en eurent le monopole, de nombreux pays se sont lancés dans l’élevage. Auriez-vous deviné que les grands producteurs de caviar actuellement sont, au premier rang, la Chine, avec 30 tonnes en 2013, puis l’Italie, la France avec un excellent caviar d’Aquitaine, Israël ou encore les Etats-Unis et le Canada ?



La maison Petrossian a été la première à importer le caviar russe en France en 1920. Cette société toujours familiale propose un grand choix de caviar : baeri (esturgeon sibérien), alverta, ossetra (se dit osciètre), beluga… Petrossian est devenue une institution, à tel point qu’aujourd’hui son nom est complètement associé au caviar. Armen Petrossian héritier de la famille est toujours à la tête de l’entreprise.



Mais pourquoi est-ce si cher ? Allant de 1800 à 12 800 € le caviar est l’un des produits les plus chers au monde après le safran (30 000 € le kilo) ! Mais rassurez-vous, vous pouvez déjà vous faire plaisir avec 20 ou 30 g ! Le caviar provient de poissons nécessitant 7 à 10 ans de d’élevage avant la récolte parfois plus de 15 ans pour le beluga ! Sachant que seules les femelles font des œufs et que pour la récolte il faut les tuer, ceci explique la rareté du produit ! Mais son arôme est si puissant que quelques grammes suffisent ! Alors faites-vous plaisir à Noël.