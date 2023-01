Le centre de santé de Gandiaye en chantier depuis 2007 mais toujours rien : Guy Marius Sagna en soutien aux populations Le député Guy Marius Sagna et une délégation de Frapp étaient à Gandiaye samedi dernier pour soutenir les populations.

Ces dernières ont manifesté leur colère contre le gouvernement qui n'arrive pas à terminer le chantier du centre de santé en construction depuis 2007.



Le chantier est occupé par les animaux et une partie du mur de clôture datant de 2007 est même tombée. Il n’y a qu’un seul infirmier pour le poste de santé de Gandiaye qui polarise plus de 26 000 habitants alors que Gandiaye devrait avoir 87 infirmiers selon les normes de l'Oms, se désole le parlementaire.



