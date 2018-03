Le championnat de Grèce suspendu par le gouvernement après les incidents de PAOK-AEK Au lendemain de l'irruption sur la pelouse du président du PAOK Salonique, Ivan Savvidis, muni d'une arme, pour contester une décision arbitrale et demander à ses joueurs de rejoindre les vestiaires, le gouvernement grec a décidé de suspendre le championnat.

Le gouvernement grec prend les choses en main. Celui-ci a tout simplement décidé ce lundi, de "suspendre" le championnat, après l'irruption armée la veille sur le terrain du président du PAOK Salonique, Ivan Savvidis, lors d'un match avec AEK d'Athènes, qui a été interrompu.



Le gouvernement veut "un nouveau cadre"

"Nous avons décidé de suspendre le Championnat", a annoncé le secrétaire d'Etat aux Sports, Giorgos Vasiliadis, à l'issue d'une réunion gouvernementale d'urgence. Les rencontres "ne reprendront pas tant qu'un nouveau cadre ne sera pas mis en place, convenu par tous", a-t-il ajouté, précisant qu'Athènes était "en contact" avec l'UEFA.



Ce dimanche, le dirigeant du PAOK, irrité par l'annulation d'un but par l'arbitre, était descendu sur la pelouse et avait ordonné à ses joueurs de quitter le terrain. Le tout muni d'une arme accrochée à sa ceinture.



Ce lundi, AS assurait qu'un une réunion était programmée mercredi par l'UEFA avec plusieurs fédérations, dont celle de Grèce après les récents événements violents qui ont émaillé plusieurs matchs de foot.











Rmc

