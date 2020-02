Le clou de girofle, une excellente épice pour fortifier la croissance des cheveux

Les clous de girofle ont au moins 36 ingrédients différents, le plus important étant une huile essentielle appelée eugénol. De plus, ils sont riches en potassium, sodium, phosphore, fer, manganèse, fibres alimentaires, iode, vitamines K et C, en acides gras oméga-3, calcium et en magnésium.