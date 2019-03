Le colonel Aziz Ndao réclame 1 milliard FCfa à Bougane Guèye Dany

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2019 à 08:34 | | 0 commentaire(s)|

Le colonel Abdoulaye Aziz Ndao a comparu hier à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. L’auteur du livre « Pour l’honneur de la République », a été attrait devant cette juridiction par Bougane Guèye Dany qui l’accuse de diffusion de fausse nouvelle.



A titre de rappel, le patron de D Média avait initiée cette procédure suite à une sortie médiatique du gendarme et lui réclame 100 millions F CFA en cas de condamnation. Devant le juge, le colonel Ndao a clamé son innocence et jugé la procédure « abuse et vexatoire ». Mieux, il réclame la condamnation du plaignant (Bougane Guèye Dany), la somme de 1 milliard F Cfa et la publication par ce dernier de la décision dans les journaux. L’affaire est mise en délibéré jusqu’au 9 avril, rapporte le journal EnQuête.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos