Le comité Nouvelle Vision éclaboussé: Miss Sénégal "violée", Amina Badiane contre attaque C'était un coup de tonnerre ce jeudi quand la maman de la Miss Sénégal 2020 a annoncé que sa fille avait été violée, engrossée et mère d'un enfant de cinq mois et cela se serait passé au sein du Comité Nouvelle vision.

Les Echos rappelle que Ndeye Fatma Dione a un enfant de cinq mois sans savoir comment elle est tombée enceinte.



Le journal revient sur les déclarations explosives de Miss Sénégal sur Amina badiane et le Comité. Plus de 10.000 signatures en moins d'une heure pour le retrait de la licence du comité Miss Sénégal pour apologie du viol.



Pour Amina Badiane, "si elle a été violée, c'est qu'elle est consentante. Elle n'a qu'à porter plainte", dira-t-elle.

Dans Source A, elle attaque de plus belle: "c'est bizarre et irresponsable. La destination du voyage n'était pas le Maroc. On devait se rendre à Besançon. Elle a juste fait des émissions et après elle a fait une tournée avec le Ministère de la Jeunesse pour la sensibilisation autour de la pandémie. Après, off!", indique-t-elle.



Elle poursuit: "on ne l'a pas vue durant toute l'année parce que sa mère disait qu'elle avait un fibrome, elle disait qu'elle était malade. Nous veillons sur les Miss. On les loge dans des hôtels de luxe; sa maman a été irresponsable".





