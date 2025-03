Le commerce mondial atteint un record à 33 000 milliards de dollars en 2024, porté par les services et les économies en développement

, selon la dernière Mise à jour du commerce mondial ( Global Trade Update en anglais) d’ONU Commerce et Développement (CNUCED). Bien que le commerce reste solide, l’organisation avertit que l’incertitude persiste pour 2025.



Les services ont été le principal moteur de cette croissance, avec une hausse de 9 % sur l’année, représentant 700 milliards de dollars, soit près de 60 % de la croissance totale. Le commerce des biens a progressé de 2 %, soit 500 milliards de dollars supplémentaires.

La plupart des régions ont enregistré une croissance positive, à l’exception de l’Europe et de l’Asie centrale. La croissance a varié selon les secteurs : l’agroalimentaire, les technologies de communication et le transport ont connu une hausse, tandis que l’énergie, l’habillement et les industries extractives ont ralenti en raison d’une demande plus faible et de changements de politique.

Cependant, la dynamique s’est affaiblie au second semestre. Au quatrième trimestre, le commerce des biens n’a progressé que de 0,5 %, et celui des services de 1 % seulement.



L’inflation commerciale a quasiment disparu, les prix des biens échangés s’étant stabilisés au dernier trimestre 2024. Les effets persistants de la forte inflation post-pandémie semblent s’être estompés.



Les économies en développement en tête de la croissance mondiale



En 2024, les économies en développement ont surpassé les pays développés, avec une hausse des importations et des exportations de 4 % sur l’année et de 2 % au quatrième trimestre, portée principalement par l’Asie de l’Est et du Sud. Le commerce Sud-Sud a progressé de 5 % sur l’année et de 4 % au dernier trimestre.



La Chine et l’Inde ont affiché des performances supérieures à la moyenne mondiale. En revanche, le commerce en Russie, en Afrique du Sud et au Brésil est resté atone une grande partie de l’année, malgré une légère amélioration au quatrième trimestre.

À l’inverse, le commerce des économies développées a stagné, leurs importations et exportations étant restées inchangées sur l’année et en recul de 2 % au dernier trimestre.



Les déséquilibres du commerce des marchandises se creusent



En 2024, les déséquilibres commerciaux mondiaux ont retrouvé leurs niveaux de 2022.

Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine a atteint -355 milliards de dollars, s’élargissant de 14 milliards de dollars au quatrième trimestre, tandis que son déficit avec l’Union européenne (UE) a augmenté de 12 milliards de dollars, atteignant -241 milliards de dollars.



Dans le même temps, la vigueur des exportations chinoises a porté son excédent commercial à son plus haut niveau depuis 2022. L’UE a inversé ses déficits précédents et affiché un excédent commercial sur l’année, soutenue par des prix de l’énergie élevés.



La croissance du commerce se maintient en début d’année, mais l’incertitude demeure



Le commerce est resté stable au début de 2025, mais la montée des tensions géoéconomiques, des politiques protectionnistes et des différends commerciaux laisse présager des perturbations à venir.



La baisse des indices de fret maritime signale une demande plus faible pour les biens manufacturés, les intrants et les matières premières, alors que les entreprises s’adaptent à une incertitude croissante.



Le défi pour 2025 sera d’éviter une fragmentation du commerce mondial – où les pays se regrouperaient en blocs commerciaux isolés – tout en gérant les changements de politique sans compromettre la croissance à long terme.

https://unctad.org/fr

Source : https://www.lejecos.com/Le-commerce-mondial-attein...

