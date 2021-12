Le consul général de France à Dakar, Didier LARROQUE présente ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2022

« Chers compatriotes,



A l’approche des fêtes de fin d’année, permettez-moi de vous adresser, avec un peu d’avance, mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2022, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.



La crise sanitaire nécessite d’adapter le fonctionnement du consulat général et malgré un contexte encore contraint nous avons reçu en 2021 plus de 25 000 personnes et répondu à plus de 100 000 mails sur les différentes adresses génériques, mises à disposition de notre communauté au Sénégal, en Gambie, en Guinée Bissau et au Cap vert.



En 2021, vous avez pu élire les cinq Conseillers des Français de l’Etranger de notre grande circonscription consulaire. Il s’agit d’élus de terrain qui nous font remonter régulièrement vos préoccupations et vos attentes. Je salue ici leur engagement au service de notre communauté et l’excellente collaboration avec le consulat général. La loi a conféré à ces élus des pouvoirs plus étendus, notamment au titre du fonctionnement du Conseil Consulaire, qui est présidé par Mme Balkis KAOUK.



Comme vous le savez, 2022 sera une année électorale avec les scrutins présidentiels et législatifs du mois d’avril au mois de juin prochains. L’organisation de ces élections, qui mobilisera tous les agents de ce consulat général, sera un moment important pour notre communauté. Des bureaux de vote seront installés partout où nous le pourrons et là où nos compatriotes sont les plus nombreux. Il est, dès à présent, important pour pouvoir participer à ces scrutins de vérifier votre statut électoral et de s’inscrire, si nécessaire, sur la liste électorale. Plus d’informations



L’épidémie de Covid-19 représente enfin toujours une menace pour notre santé. Il convient donc de continuer à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner, soit sur place, soit lors d’un séjour dans notre pays. Nous nous devons de continuer à veiller les uns sur les autres.



En vous renouvelant mes vœux de bonne et heureuse année 2022, je vous assure de mon engagement personnel ainsi que celui de mon équipe à continuer de travailler pour vous toutes et tous.



Didier LARROQUE

Consul général »

