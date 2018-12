Le contrat de Aliou Cissé prolongé jusqu’en 2021

Selon Record qui donne l'information,la FSF et le sélectionneur des "Lions" ont finalement trouvé un accord. Le contrat d’Aliou Cissé est donc renouvelé jusqu’en 2021 et son salaire revalorisé. Aliou passe maintenant de 9 à 15 millions de FCFA. Ce qui voudrait dire qu’il serait également à la tête de l’équipe nationale du Sénégal pour la CAN 2021.



La FSF a aussi augmenté le salaire du staff. A savoir, l’adjoint d’Aliou Cissé, Bogert qui passe de 2,5 millions à 5 millions. Tony Silva, l’entraîneur des gardiens passe de 500 mille à 1,5 millions FCFA.



Les dirigeants du football sénégalais ont fixé au sélectionneur national un objectif principal qui est la finale de la CAN 2019. L’actuel contrat d’Aliou Cissé devait expirer le 5 mars 2019. La Fédération voulait que le coach des « Lions » soit renouvelé avant la CAN.

