Le corps d’un migrant sénégalais retrouvé sur la plage d’Oaxaca

Le corps d’un migrant sénégalais a été retrouvé sur la plage d’Oaxaca. Il était à bord d’une embarcation qui transportait 27 migrants dont 17 d’origine sénégalaise. Malheureusement, leur bateau a disparu, et jusqu’à présent, on ne sait pas où il se trouve, sauf le corps d’un migrant sénégalais qui a été retrouvé à Ixhuatán.



Cependant, mentionne Rewmi, le personnel de l’Institut national des migrations et du Semar continue de rechercher en eau libre ledit bateau. Pour sa part, Abdoulaye Diop, le consul de la République du Sénégal au Mexique, a confirmé que la dépouille correspond à l’un de ses compatriotes, qui a probablement voyagé dans le groupe de migrants dans la petite embarcation qui a coulé il y a une semaine en voulant se rendre à Juchitán de Zaragoza, sur l’isthme.



Le corps du migrant sénégalais est présentement en attente de rapatriement vers le Sénégal, a confirmé le Bureau du procureur général d’Oaxaca (FGE)…