« Le cri du peuple… », Par Ibrahima Fall (IBF), président des S3J

Oh, belle victoire, éclatante lumière,



Dans l'arène des législatives, tu es notre prière.

Ce n'est point qu'un triomphe, une simple élection,

Mais le cri du peuple, une fervente aspiration.



Assoiffé de Justice, de paix et de prospérité,

Ton écho résonne, réveille notre réalité.

Un peuple en éveil, un avenir à bâtir,

Chaque cœur vibrant d'un même désir.



Les manches retroussées, ensemble nous avançons,

Dans le flambeau de l'espoir, chacun mettra sa raison.

La reconstruction se tisse à l'unisson des voix,

Car seul le Sénégal, bien-aimé, fera loi.



Vision de Pastef, noble et ardente,

Don de soi pour la Patrie, promesse vivante.

Ensemble, main dans la main, nous gravirons les cimes,

Le véritable vainqueur, c'est le rêve qui s'affirme.













Ibrahima Fall (IBF), Président des S3J,

PNC Air Sénégal et Chef de cabine

Ibrafall14@outlook.fr