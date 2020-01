Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le curcuma au miel, un surprenant allié contre l'acné et pour un corps plus sain Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020 à 14:09 | | 0 commentaire(s)| L’acné et les boutons guérissent : Le curcuma est très efficace pour traiter et prévenir l’acné. Il élimine l’excès de sébum et ouvre les pores obstrués qui causent l’acné et les boutons. Sa propriété anti-inflammatoire réduit l’inflammation de l’acné et sa propriété antibactérienne tue les bactéries responsables de l’acné.





Le miel au curcuma cumule les vertus du curcuma, celles du miel, mais aussi le résultat de l’interaction de ces deux aliments miracles.



Le curcuma permet de lutter contre l’acné et les boutons en général



La curcumine est un composé aux vertus antiseptiques, anti-inflammatoires, cicatrisantes et antioxydantes. Ainsi, ses propriétés antiseptiques permettent de stopper l’apparition et la prolifération des bactéries responsables de l’inflammation donnant un bouton d’acné.



Ses propriétés anti-inflammatoires permettent d’empêcher ou d’atténuer l’inflammation de l’acné entrainant les rougeurs et les boutons.



L’effet du curcuma sur l’acné est d’autant plus efficace si on l’associe à du vinaigre de cidre de pomme, aux effets astringents, ainsi qu’au miel, ingrédient indispensable pour avoir une belle peau.



Le curcuma permet la cicatrisation



Les propriétés cicatrisantes et antioxydantes du curcuma permettent d’améliorer et d’accélérer la cicatrisation des imperfections et cicatrices entraînées lors d’éruptions cutanées et d’autres problèmes de peau.



Masque de curcuma pour une peau éclatante



Mélangez tous les ingrédients (demi cuillère à café de poudre de curcuma, 2 cuillères à café de purée de banane et demi cuillère à café de miel avec une cuillère jusqu’à ce qu’il devienne crémeux. Appliquer la pâte sur le visage et le cou en laissant agir pendant environ 30 minutes, puis rincez.

Le curcuma adoucit la peau et la nourrit de vitamines et de minéraux. Il lisse la peau rugueuse, exfolie en douceur les cellules mortes et rétrécit les grands pores.











Yolande Jakin



