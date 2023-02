Le dealer I. Nd. Mendy arrêté avec 8,75 kg de drogue

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2023 à 12:08

La police de Guinaw rails a mis hors d’état de nuire le dealer I. Nd. Mendy. Le quidam, sur sa moto avec un ami, menait ses activités illicites. Il livrait du chanvre indien à ses clients. Mais mal lui en a pris en croisant les hommes du Commissaire Alpha Oumar Ba de Guinaw rails en patrouille. I. Nd. Mendy a été interpellé au cours d’un contrôle de routine.



D'aprés L'As, les limiers ont trouvé sur sa moto 07 blocs de chanvre indien d’un poids total de 8,75 kilogrammes. Mais son acolyte a réussi à prendre la fuite. Le mis en cause a nié la paternité de la drogue tout en précisant ne pas connaître le fugitif qu’il transportait. Des allégations qui n’ont guère convaincu les limiers qui vont le conduire au poste de Police avant de le placer en garde à vue. I. Nd. Mendy sera déféré au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.

Ndèye Fatou Kébé