Le délégué de Pikine dénonce les dérives de la police

Délégué de quartier de la commune de Pikine, Fara Daffé est très remonté contre les éléments du commissaire Senghane, nouvellement affecté à la police de Pikine. Conduit manu militari par les limiers au commissariat, M. Daffé s’insurge contre la violence et la brutalité dont il a fait l’objet.



En fait, les policiers ont fait une descente chez lui, le dimanche à 6h du matin, pour le conduire de force au commissariat. Selon lui, les policiers sont d’abord allés chez sa première femme et ne l’ayant pas trouvé sur place, ils ont rappliqué chez la deuxième épouse, où il dormait tranquillement avec sa femme et son fils de 2 ans. Informe par son épouse de la présence des policiers, il s’empressa d’aller voir ce qui passe, pensant qu’ils avaient besoin de la clef du corbillard ou de celle de la morgue, pour conduire un mort. Mais il a été surpris d’entendre les policiers lui demander de les suivre au commissariat.



A la question de savoir les raisons de cette convocation, l’homme dit n’avoir reçu aucune explication sinon des réponses très sèches : « tu le sauras une fois au commissariat, il faut nous suivre immédiatement ». Il ajoute que le policier est allé jusqu’à le retrouver dans sa chambre, où il se changeait pour lui crier de faire vite. C’est en cours de route que les limiers l’informent de la mort de Ndèye Maguette Ndiaye. Sous le choc, le délégué n’a pas pu contenir son émotion.













L'As