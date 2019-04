Le discours de l’homme d’Etat : La voie vers le Développement (Par Thierno Lô)

Un bon départ Monsieur le Président, ce pays a besoin de mesures qui seront impopulaires selon certains, mais qui deviendront populaires car vont propulser notre pays vers le développement.



Il suffit tout simplement d'appliquer les lois, réarmer le service d'hygiène pour qu'il recommence ses visites de terrains pour la prévention, lutter contre l'insalubrité, appliquer le code de l'environnement pour lutter contre toutes les nuisances sonores et veiller aux études d’impact, gérer tous nos déchets, pousser les collectivités locales à investir pour la gestion de l’environnement de leurs localites.il faudra une bonne police de proximité pour lutter sans complaisance contre l'encombrement de la voie publique et les mauvais comportements.



Les appuis budgétaires aux collectivités locales doivent être ciblés et bien surveillés quitte à appliquer des sanctions pour les détournements d'objectifs. Il vous faudra Monsieur le Président, interdire les attroupements devant le bureau des passeports, devant le service des mines pour dégager tous ces rabatteurs qui poussent le Sénégalais à payer ce dont il a droit, car il lui suffit de suivre les procédures.



Il vous faudra Monsieur le Président demander à la police de régler définitivement le problème de nos taxis jaunes-noirs qui doivent renouer avec les compteurs et définir les zones pour les autres formes de transport dont ceux qu’on appelle taxis clando. Je comprends mal que des vaches, des bœufs et des charrettes circulent dans nos rues.



Il faudra régler définitivement le problème de la gestion des ordures, il faut que les concessionnaires en relation avec l'Etat, embauchent définitivement les techniciens de surface pour en faire des salariés qui vont bénéficier de toutes les couvertures sociales, redéfinir le Zonage pour une meilleure collecte des déchets et définir la meilleure technique pour en faire bon usage, incinération ou enfouissement, car c’est une richesse, les déchets.



Nos policiers et gendarmes ne doivent plus permettre à certains véhicules de les dépasser avec des cartons, des imperméables qui servent de vitres sans oublier les véhicules avec des fumées qui polluent l'air.



Plus de vendeurs sur la chaussée, plus de garages dans les rues de nos quartiers, plus de cérémonies qui obstruent nos voies. Monsieur le Président, zéro déchet, zéro encombrement, zéro nuisance, zéro déforestation, zéro fraude, tous les zéros, c’est possible, il suffit d’appliquer les textes et de sanctionner sévèrement. Dans les pays qui ont réussi dans ces domaines, on a allié éducation citoyenne et sanctions.



Que les Eaux et Forêts, la DEEC, la DESCOS et les services de l’urbanisme, de la Police et de la gendarmerie jouent pleinement leurs rôles. On n’a pas besoin de nouveaux textes, on connait les maux et les solutions existent. Le Président du Rwanda, votre invité l'a réussi et vous pouvez faire plus.



Sans la solution de ces maux, le pays n'atteindra jamais l'émergence car vos infrastructures seront détruites et les sénégalais vont continuer à baigner dans le désordre et dans la facilité et tous les mauvais comportements qui freinent le développement. Vous avez la possibilité de remettre de l’ordre au profit de l'intérêt général, car vous pouvez ne pas avoir le comportement de l'homme politique.











Ministre Thierno Lô,

Président de l’APD

Et de la coalition ADIANA



