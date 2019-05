Le fils de feu Ndiouga Kébé condamné à payer plus de 10 milliards FCFA au DG de la BRM

Le fils de feu Ndiouga Kébé, Khadim KEBE de Focus IMMOBILIER SA a été condamné à payer la somme de 8.518.211.237FCFA au principal outre celle de 250.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts, au Directeur général de la Banque de Dakar, Me Babacar Camara.



Vidant l’affaire ce 22 mai, le tribunal du commerce de Dakar a, en outre, condamné solidairement les sieurs Khadim KEBE, Moustapha KEBE et Amadou Manoumbé NDIAYE au paiement du principal respectivement à hauteur de 2.173.000.000FCFA, 667.000.000FCFA et 460.000.000FCF. Ils sont aussi condamnés aux dépens.



Concernant l’hypothèque conservatoire sur l’immeuble objet du TFn°5.596/DG devenu le TF n° 16.813/ d’une superficie de 960 mètres carrés et situé au Point E appartenant à la société FOCUS Immobilier SA, le juge a donné sa validation.



Cependant, la juridiction a débouté la BRM SA pour le surplus de ses demandes.