Le fret et le kérosène sont enfin disponibles à l''AIBD Après des débuts difficiles avec des manquements notoires, notamment pour le ravitaillement des avions en kérosène et les questions liées au frêt, l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) peut, enfin, fonctionner comme voulu. Du moins, si l’on en croit les propos de la ministre des Transports aériens et des Infrastructures aéroportuaires.



Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Janvier 2018 à 15:24 | | 0 commentaire(s)|

A en croire Maïmouna Ndoye Seck, dans l’édition de 12H de la Rfm de ce vendredi, le kérosène et le frêt sont désormais disponibles.



Ainsi, confie-t-elle, «en dépit de quelques désagréments notés depuis le début, plus de 2 100 mouvements ont été enregistrés. Et, en plus de toutes les compagnies qui ont rejoint l’aéroport, le nombre de passagers enregistrés est estimé à près de 200 000». Ce qui représente selon elle, «une grosse performance pour le Sénégal».



«Les cuves et le système hydrant sont fonctionnels et opérationnels depuis le 23 novembre», précise-t-elle au micro de nos confrères.













Actusen.com

