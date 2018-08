Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le futur Président Bougane Gueye Dany se tape une « niétel » à la naissance d’un enfant hors-mariage Rédigé par leral.net le Mardi 28 Août 2018 à 15:25 | | 4 commentaire(s)|

Le patron du groupe Dak’Cor et candidat à la présidentielle de 2019, Bougane Gueye Dany est un homme à part.

Le leader de « Geum Seu Bopp » s’est tapé une « niatel » (troisième femme) en la personne de Fatima Diack, ancienne animatrice à la SenTV.

Selon des sources de Dakaractu, l’idylle Bougane Gueye/Fatima Diack dure depuis des années. Le couple a décidé de l’officialiser à la naissance de leur fille Khadiatou Dany Gueye, dont le baptême a été célébré dans la plus grande discrétion le 11 août passé dans une clinique privée à Sicap Cité Keur Gorgui. Logé au Virage dans l’un des immeubles des Indiens, le couple Gueye file le parfait amour depuis leur union.

Pour ce que ça vaut, le candidat à la présidentielle de 2019 est à son troisième galon. Comme quoi...



Source : Dakaractu

Abba entouré par Adja Diallo et Fatima Diack tous présentateurs-animateurs à la SEN TV.

Fatima Diack et Alima Dione





Accueil Envoyer à un ami Partager