Le gardien de but Édouard Mendy a choisi le Sénégal

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Juillet 2018

Sollicité par le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, le gardien de but du Stade de Reims Édouard Mendy a choisi de jouer pour les "Lions".



Ces derniers jours, plusieurs médias relayaient l’intérêt du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé pour le Rémois Édouard Mendy. Selon les informations de GOAL, le gardien de 26 ans a choisi de jouer pour les Lions de la Téranga.



Le sélectionneur du Sénégal pourra donc compter sur ses services pour les prochaines échéances, à commencer par la reprise des éliminatoires de la CAN 2019 dans moins de deux mois.

Actuellement touché au doigt, Édouard Mendy a été l’un des grands artisans de la montée en Ligue 1 du Stade de Reims la saison dernière, en participant à 34 des 38 matches de championnat. Tous en tant que titulaire.

