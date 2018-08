Le geste émouvant d'une policière qui allaite un bébé abandonné

Alors qu'elle était de service, Celeste Ayala a pris le temps de nourrir un bébé abandonné dans les couloirs d'un hôpital, en Argentine.



La photo a ému toute l'Argentine. Alors qu'elle était de service le 14 août dernier, Celeste Ayala, une policière argentine, a pris la décision d'allaiter un bébé qui était seul et affamé.



La jeune femme patientait dans les couloirs de l'hôpital pour enfants de Berisso, où un enfant hurlait depuis plusieurs heures. D'après le quotidien argentin La Nación, ce dernier avait été séparé de sa mère sur ordre du tribunal et était livré à lui-même dans l'une des chambres de l'hôpital. Pensant que le petit garçon pleurait parce qu'il avait faim, Celeste a alors demandé la permission au personnel médical de pouvoir le nourrir.



C'est son coéquipier, Marcos Heredia, qui a partagé le cliché de ce pur moment d'altruisme sur Facebook. "Je veux rendre public ce grand geste d'amour que tu as eu aujourd'hui avec ce petit bébé", a-t-il écrit sous la photo. "Comme si tu étais sa mère, tu ne t'es pas souciée de la saleté et de l'odeur. Ce genre de choses ne se voit pas tous les jours".



Le geste émouvant de la fonctionnaire de police a été applaudi par des milliers d'internautes et a fait la Une des médias argentins. Le service des pompiers volontaires de la ville a également tenu à rendre hommage à la jeune femme. "Des actions telles que celle de ce cadet nous remplissent de fierté et nous poussent à redoubler d'efforts, de travail et de solidarité envers notre communauté".











7sur7