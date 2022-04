Le gouvernement des États-Unis débloque 47 milliards pour améliorer la lecture dans les langues locales et en français

Le gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a lancé, ce 8 avril 2022, un nouveau programme intitulé « Renforcement de la Lecture Initiale pour Tous (RELIT) ». Ce programme, dont la cérémonie de lancement a eu lieu à l’école élémentaire Boly Diaw de Saint Louis du Sénégal, entre dans le cadre d’un partenariat entre l'USAID et le Ministère de l'Education nationale et utilise une approche bilingue (langue locale et langue française) pour apprendre à lire aux enfants.



La cérémonie de lancement de RELIT, a été co-présidée par M. Mamadou Talla, ministre de l'Education nationale, et M. Michael Raynor, ambassadeur des États-Unis au Sénégal, en présence de M. Peter Trenchard, directeur de l'USAID/Sénégal, du gouverneur et du maire de Saint-Louis, de représentants du Ministère de l'Education nationale, de représentants régionaux de l'éducation, de partenaires de mise en œuvre et de bénéficiaires, qui en ont profité pour apporter leurs témoignages et saluer les réalisations du programme.



Le programme RELIT est conçu pour une durée de cinq ans. Il est doté d'un budget de 47 milliards de FCFA (80 millions de dollars), et s'appuie sur les acquis du programme « Lecture Pour Tous », qui a touché près d'un demi-million d'élèves dans l'ensemble des établissements scolaires de sept des 14 régions du Sénégal. RELIT permettra de consolider la réforme du système national d'éducation bilingue, à travers le Modèle harmonisé d'Education bilingue au Sénégal (MOHEBS), qui sera déployé au mois d'octobre 2022.



RELIT permettra également de renforcer l'enseignement de la lecture en Wolof, Pulaar et Seereer dans les sept régions ciblées par le programme « Lecture Pour Tous », et sera élargi aux régions de Tambacounda et de Kédougou où les langues Mandinka et Soninké seront ciblées. Le programme appuie également la conception d'un programme pédagogique complet pour le français comme deuxième langue, en s'appuyant sur des données probantes démontrant que l'apprentissage de la lecture dans une langue que les enfants comprennent déjà, les prépare mieux à réussir tout au long de leur scolarité et dans l'apprentissage d'autres langues. L'USAID, par le biais de RELIT, contribuera également au renforcement des capacités du Ministère de l'Education nationale en vue de consolider les systèmes éducatifs.







Cet événement met en exergue et renforce les 60 ans de partenariat entre les gouvernements du Sénégal et des Etats-Unis.

