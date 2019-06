Le juge ordonne l'expulsion de "MY ICE CREAM" de son local sis aux Parcelles Assainies

La Chambre des Petits Litiges du Tribunal du Commerce hors-classe de Dakar, a vidé hier 25 juin 2019, l'affaire numéro 2371/2019 opposant Mamadou Thiam, "MY ICE CREAM" et Badou Seck. Rendant sa décision, le président El Hadji Allah KANE et ses assesseurs ont prononcé la résiliation du bail liant les parties. Ainsi, ils ont ordonné l'expulsion de "MY ICE CREAM" du local sis aux Parcelles Assainies Unité 26 lot 519, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef. La juridiction a également mis les dépens à la charge de l'entreprise spécialisée dans la production et la vente de crème glacée.