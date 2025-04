Le lutteur Niang Ballo condamné à un mois de prison ferme et à une amende de 100 000 FCfa

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Avril 2025 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

En prison depuis le 14 mars dernier, le lutteur Niang Ballo y restera jusqu’au 14 avril prochain. En effet, ce lundi 2 avril 2025, il a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar, à une peine de six mois, dont un mois ferme. Il a également écopé d’une amende ferme de 100.000 FCfa. Le prévenu a été reconnu coupable d’outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, de rébellion, de défaut d’assurance, de mise en danger de la vie d’autrui et de violences et voies de fait. En revanche, il a été relaxé du délit de défaut de permis de conduire, rapporte "leSoleil-sn".



Le pensionnaire de l’écurie Door Dorate a été arrêté suite à un contrôle routier qui a mal tourné. Alors qu’il conduisait un véhicule avec une plaque italienne, un policier l’a interpellé à Cambérène. Il a présenté une attestation expirée et l’agent lui a signifié qu’il allait mettre le véhicule en fourrière. C’est à ce moment que les choses ont dégénéré, indique la même source.



Selon les mentions du procès-verbal, le lutteur a refusé d’obtempérer. Il aurait donné un coup au policier, puis l’aurait heurté, avant de le traîner sur une dizaine de mètres. Par la suite, Niang Ballo est rentré chez lui, avant de se rendre à l’aéroport, pour embarquer à destination de l'Espagne, où il devait participer à un tournoi de lutte. C’est là qu’il a été interpellé.



Devant le prétoire, le 19 mars dernier, il a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a nié s’être rebellé et avoir levé la main sur le policier. Le prévenu a reconnu être parti pour ne pas rater son vol.



Le représentant du parquet a déploré l’attitude du lutteur, lui reprochant d’avoir privilégié son combat au détriment de la vie du policier, qui ne faisait que son travail. Il avait requis deux ans, dont six mois ferme.

