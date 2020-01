Le marabout, sa tante, Awa Niang, le sang de la victime…: les horribles accusations de Samba Sow sur le meurtre de Fatoumata Mactar Ndiaye Une seconde scène d’horreur a été jouée, hier, par le présumé meurtrier de Fatoumata Mactar Ndiaye, Samba Sow. L’ancien chauffeur de l’ex vice-président de Conseil économique, social et environnemental (Cese), a fait des accusations ahurissantes sur fond de récit macabre, à l’encontre de sa propre tante, du questeur Awa Niang et d’un marabout qu’il accuse d’être les meurtriers de Fatoumata Mactar Ndiaye.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 08:51

"L’As"révèle rapporte, en effet, le récit glaçant du chauffeur, qui a déclaré à la barre que sa tante et le questeur Awa Niang lui remettaient à chaque fois, des gris-gris, lui demandant de les mettre dans la voiture de la défunte et chez elle.

Samba Sow ajoute que c’est le marabout de ces dernières qui a égorgé Fatoumata Mactar Ndiaye dans sa chambre, avant de lui demander de boire son sang.



Des accusations aussi horribles qu’ahurissantes qui ont révulsé jusque chez ses propres avocats et qui poussé la Cour à s’interroger sur la santé mentale de l’accusé, poursuit le journal.



Le procureur a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Samba Sow, le verdict est attendu le 21 janvier prochain.



