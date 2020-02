Le marc de café, un soin contre les cernes

Le marc de café fait des merveilles en beauté. C’est un excellent remède pour les cernes. Si vous avez les cernes, les yeux enflés, fatigués…essayez ce remède naturel.



Mode d’emploi ?



- Mélangez une cuillerée à café de marc de café avec un peu de fromage blanc et quelques gouttes de citron.



- Gardez le mélange au réfrigérateur pendant 2 heures.



- Puis appliquez le soin autour des yeux et laissez poser pendant 15 minutes.



- Nettoyez avec du coton et rincez à l’eau tiède.



Mam Dieng