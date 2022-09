Le marché et les rues de Fass sous les eaux : Le cri du cœur des vendeurs et des usagers des véhicules

J’ai un peu de la chance car je me situe juste à l'entrée du marché, mais il y a d'autres vendeurs à l'intérieur. De ce fait, quand il pleut, je vends non seulement mes clients mais aussi ceux qui ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du marché à cause de l'eau. Et il m’arrive aussi ne pas vendre parce que ce n'est pas chaque jour que le marché est bon. Je ne rencontre pas beaucoup de difficulté quand la pluie tombe parce que j'ai couvert ma place de façon à ce que l'eau ne me fatigue pas trop. En plus, l'eau n'atteint pas la viande car elle estt bien gardée

Certes, l'eau de pluie ne touche pas la viande que je vends parce qu'elle est bien gardée dans un frigo, mais je perds la quasi-totalité de mes clients car beaucoup d'entre eux ne peuvent pas traverser l'eau et entrer dans le marché. Et ça devient très difficile, surtout ces derniers jours-ci

Il est très difficile d'avoir des poissons parce que les pêcheurs ne vont pas à la mer quand la pluie tombe. Et il est encore plus difficile quand tu as des poissons restants ; non seulement tu ne les vends pas tous parce qu’il y a des gens qui préfèrent les poissons frais, mais aussi beaucoup de clients n'aiment pas sortir pour faire le marché sous les eaux. Et ça n’arrange vraiment pas

il m'arrive même de passer plus de temps sur les routes que dans mon lieu de travail, à cause des eaux de pluie et des bouchons partout