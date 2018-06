Le message de Idrissa Seck aux "Lions"

À la veille du coup d'envoi de la 21e édition de la Coupe du monde, en Russie, je voudrais vous adresser mes prières et vous dire notre espoir à tous, de vous voir triompher.



En 2002, je me tenais à côté du Président Wade, dans sa voiture décapotable, quand nous célébrions dans les rues de Dakar, en communion avec tout le peuple, les belles victoires de la génération des Diouf/Cissé.



J’ai pu constater alors la joie pure, sans voile, la fierté pure, sans voile, qu’a procuré à la jeunesse de notre pays, de 5 à 109 ans, le triomphe de nos "Lions" face à la France, championne du monde en titre.



Le Président Wade, jamais à court d’idées quand il s’agit de belles formules, m’avait alors confié quand je suis allé le chercher pour aller jubiler: « J’aurais pu demander aux gosses de rentrer. Nous avons battu les champions du monde. Nous sommes les champions du monde ».



Très cher Aliou, comme joueur tu as fait ça en 2002. Comme Coach, avec des talents purs comme Sadio Mané et tous les autres "Lions", tu peux le rééditer et faire mieux (demi finale/finale/coupe)



Qu’il Plaise au Tout-Puissant de Raffermir vos pas en Russie!!! Qu’il Lui Plaise de vous accorder des Victoires éclatantes, qui mettraient du baume au cœur de ce peuple que vous aimez tant ...



Sans vous mettre la pression connaissant seulement votre Diom, votre Fit, votre Ngor comme dirait Senghor, je vous demanderai ceci: Minimum quart de finale! Objectif: Demi finale/Finale/Coupe.



Que Dieu vous garde!