Le message de Serigne Mountakha au Président Barrow de Gambie

Samedi 3 Juillet 2021

Une délégation du Khalife général des Mourides conduite par Serigne Issakha Bachir Mbacké a été reçue hier par le Président gambien Adama Barrow au Palais de la République. Frère et envoyé spécial de Serigne Mountakha Mbacké, il a transmis les messages de convivialité et de paix du Khalife général des Mourides au Président Barrow et au peuple gambien.



Un communiqué de la Présidence gambienne renseigne que Serigne Issakha Bachir Mbacké séjourne en Gambie pour rencontrer aussi la communauté mouride en Gambie et des chefs religieux. Il a été accompagné au palais par Mamadou Tangara, ministre des Affaires Etrangères et l’ambassadeur du Sénégal en Gambie, Bassirou Sène.











L'As

