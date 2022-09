Le message touchant de Coumba Gawlo Seck à Amadou Ba

Après sa nomination à la tête du gouvernement en tant que premier ministre les messages de félicitations et de sympathie tombent de partout pour encourager le tout nouveau Chef du gouvernement.



La chanteuse, Coumba Gawlo Seck, qui évoque des liens forts avec Amadou Ba, s’est jointe elle-aussi au chœur des réactions.



"Félicitation à mon Grand Frère Amadou Ba qui vient d'être nommé Premier Ministre du Sénégal. Pendant mes jours sombres, il a fait le déplacement jusqu'en France pour me rendre visite accompagné de notre ami et frère commun, Titi Camara . Je n'oublierai jamais ce moment. Bon succès dans ta mission pour un Sénégal émergent Grand Frère et bon courage", a écrit la chanteuse sur les réseaux sociaux.