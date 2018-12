Le militaire francais en prison: Oumar Watt évacué à Tunis

Le militaire français, inculpé dans l’agression de Omar Watt n’a pas encore vu le bout du tunnel. Selon l’Obs, sa deuxième liberté provisoire a été rejetée. Ainsi, rapporte le journal, son avocat a saisi la chambre d’accusation pour obtenir sa libération. Il a introduit la requête ce lundi. Placé sous mandat de dépôt le 27 septembre 2018, par le juge du deuxième cabinet d’instruction, Mike Teiho est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 21 jours. Des violences occasionnées lors d’une rixe à la sortie de la discothèque Piano, aux Almadies.



Omar Watt interné dans un hôpital à Tunis



Selon toujours l’Observateur, Omar Watt a été évacué à Tunis pour se soigner. Et sa famille qui a dépensé des millions pour les soins attend impatiemment le procès. Cependant, rapporte la même source, l’état de santé de Omar Watt est toujours stationnaire depuis son évacuation le 24 novembre. « Il arrive à faire quelque pas, mais ne peut pas rester debout longtemps. Pis, il a une vision floue et souffre de troubles de mémoire », confient des sources hospitalières.

