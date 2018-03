Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le milliardaire Mo Ibrahim explique pourquoi le monde se moque de l’Afrique Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Mars 2018 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

L’un des hommes les plus riches d’Afrique et fondateur de la Fondation Mo Ibrahim, l’Anglo-Soudanais Mohammed Ibrahim, connu sous le nom de Mo Ibrahim, a condamné le soutien continu des jeunes aux personnes âgées et malades qui se présentent comme candidats à la présidence en Afrique.

Lors d’un événement récent auquel l’ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, a participé, le célèbre homme d’affaires et philanthrope a condamné l’attitude de nombreux dirigeants africains.

« S’il vous plaît permettez-moi d’être franc, ne vous offusquez pas… Vous voyez des gens à 90 ans sur le point de commencer de nouveaux mandats, vous êtes fous ou quoi ? ».

« Nous voyons des personnes en fauteuil roulant incapables de lever la main pour se présenter aux élections. C’est une blague; vous êtes libres de rire … le monde entier se moque déjà de nous. Les Etats-Unis, le pays le plus important du monde, que vous le vouliez ou pas … Obama qui est à moitié africain de toute façon, avait 46 ans, 47 ans. Si « Obama était au Kenya », que ferait-il? il conduirait le bus? Peut-être.? Et il n’était pas le plus jeune président. (Bill) Clinton et (JF) Kennedy étaient encore plus jeunes.

Pour tout, Mo Ibrahim s’est demandé pourquoi de grandes nations confient leur destinée, leur arme nucléaire, leurs économies, toutes leurs ressources à des hommes qui sont dans la quarantaine alors qu’en Afrique, « nous ne choisissons que des hommes qui ont 90 ans pour nous conduire; nous conduire où? À la tombe ? ».

