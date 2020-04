Le ministre Abdoulaye Diop en hommage à Golbert Diagne: “Le Sénégal vient de perdre un humaniste, un journaliste émérite et une personnalité emblématique”

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Avril 2020 à 19:50 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Culture et de la Communication a appris “ avec consternation le décès de notre compatriote ”. Le Ministre, rendant un vibrant hommage au défunt artiste et journaliste, précise que le Sénégal vient de perdre un véritable humaniste.



“ Le Sénégal vient de perdre un humaniste, un journaliste émérite et une personnalité emblématique du paysage médiatique et de la ville de Saint- Louis, à laquelle il s’identifiait fièrement. Je salue la mémoire du professionnel des médias, l’artiste hors pair au talent immense, qui a marqué de manière indélébile le théâtre sénégalais grâce à la troupe Bara Yeeggo de Saint-Louis, à côté d’autres comédiens de renom ”, lit-on dans la note.



“ Au nom du Chef de l’Etat, je présente à sa famille, ses proches, au monde de la presse et de la culture, mes condoléances les plus attristées. Que la terre de Ndar lui soit légère. Amine ”.

